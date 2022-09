St. Johann: ÖVP wählt Rudolf Huber zum neuen Stadtparteiobmann

Beim Stadtparteitag der ÖVP St. Johann ist Donnerstagabend Vizebürgermeister Rudolf Huber einstimmig zum neuen Ortsparteiobmann gewählt worden.

Im Rahmen des Parteitages wurde Rudolf Huber auch als Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl 2024 einstimmig nominiert. Bürgermeister Günther Mitterer hat schon vor einiger Zeit angekündigt nicht mehr für eine weitere Funktionsperiode zu kandidieren.

Huber sagte: "In den kommenden Jahren stehen für St. Johann große Projekte an. Die neue Kinderbetreuungseinrichtung und der neue Kindergarten am ehemaligen Bundesforste-Areal werden wir als Volkspartei für St. Johann vorantreiben. Schwerpunkte möchte ich im Bereich Neugestaltung des Postareals samt Stadtplatz und Belebung des Ortszentrums setzten. In den letzten Wochen und Monate habe ich viele positive Rückmeldungen bei unzähligen Veranstaltungen bekommen. Aber es gibt auch Themen und Wünsche für die Zukunft von St. Johann insbesondere die Stausituation auf der B311 zu Stoßzeiten. Hier wird es sicherlich von uns klare Vorstellungen für eine Verbesserung geben."