St. Johanner Parteien bereiten sich für Wahlen vor

Für die ÖVP, SPÖ und FPÖ stehen mit den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Frühjahr richtungsweisende Wahlen an. Evi Huber (SPÖ) und Rudolf Huber (ÖVP) zeigen sich zuversichtlich. Für beide liegt der Fokus auf eine Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern.

Die Parteien der Bezirkshauptstadt bringen sich für die Gemeinderats- sowie Bürgermeisterwahlen 2024 in Stellung. Nachdem Langzeitbürgermeister Günther Mitterer (ÖVP) nicht mehr zur Wahl steht, wird zum ersten Mal seit 2003 jemand Neues im Chefsessel der 11.500-Einwohner-Stadt Platz nehmen.

SPÖ rechnet sich gute Chancen aus

Evi Huber geht für die SPÖ St. Johann ins Rennen und rechnet sich durchaus gute Chancen aus: "Seit fünf Jahren zeige ich als Vizebürgermeisterin, dass mir die Stadt und ihr künftiger Weg sehr am Herzen liegen. Und die Rückmeldungen der St. Johanner Bürger stimmen mich doch zuversichtlich. Denn auch ihnen ist aufgefallen, dass ich das Gespräch mit ihnen suche, um genau zu wissen, was die Stadt braucht, was fehlt und was wir ändern sollten." Gerade die Kommunikation ist für die Sozialarbeiterin ein zentraler Baustein in ihrem Streben nach dem Bürgermeisteramt. "Leute wollen ernst genommen werden und hier will ich ansetzen, um alle an einen Tisch zu holen, Projekte gemeinsam auszuarbeiten und so das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen." Der Fokus für die Zukunft St. Johanns soll laut Huber auf leistbarem Wohnen, dem Nachtleben in der Bezirkshauptstadt und der Betreuung des Nachwuchses liegen.

ÖVP peilt erneute Mehrheit der Stimmen an

Für die ÖVP, die 2019 das Vertrauen von 43,2 Prozent der Wähler erhielt und damit die absolute Mehrheit in der Gemeinde abgeben musste, geht Rudolf Huber ins Rennen: "Die Kommunikation mit den Bürgern und auch in der Gemeindestube ist mir sehr wichtig. Ich gehe schon davon aus, dass wir als ÖVP den Bürgermeister stellen werden. Und obwohl wir schon die absolute Mehrheit der Stimmen anpeilen, ist es mit Sicherheit nicht schlecht, eine politisch bunte Gemeinde zu haben."

Das Team und die genauen Vorhaben, die für Huber und die ÖVP in der nahen Zukunft auf der Agenda stehen, werden in den nächsten Wochen im Detail präsentiert. "Es wird im Groben aber um die Kinderbetreuung und damit auch den Kindergarten auf dem Bundesforste-Areal im Süden der Stadt, dessen Spatenstich im Frühjahr stattfinden wird, das Postareal, die allgemeine Arbeit in der Gemeinde und die Einbindung der Bürger sowie den Verkehr in der Gemeinde gehen. Gerade im Verkehr suchen wir bereits Lösungen für das laufende Problem entlang der B 311. Die Gespräche mit dem Land sind dabei vielversprechend. Aber auch die provisorischen Lösungen des Verkehrs in der Stadt sollten im Austausch mit den Bürgern überarbeitet und fixiert werden", erklärt der ÖVP-Kandidat.

FPÖ geht ebenfalls ins Rennen

Auch die St. Johanner Freiheitlichen bereiten sich bereits intensiv auf die bevorstehenden Wahlen vor. "Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit einen Kandidaten ins Rennen schicken", erklärt Willibald Resch, der bei den vergangenen Bürgermeisterwahlen selbst gegen Günther Mitterer angetreten ist und mit 44,34 Prozent der Wählerstimmen gegen den ÖVP-Bürgermeister den Kürzeren gezogen hat.

Laut Resch habe man seitens der FPÖ in der Bezirkshauptstadt bereits einen Kandidaten für die Wahlen 2024 gefunden und wird ihn in den kommenden Tagen präsentieren.