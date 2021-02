St. Johanns Bürgermeister Mitterer entschuldigt sich für Impfung

Noch am Montag verteidigte der St. Johanner Bürgermeister und Präsident des Gemeindeverbandes, Günther Mitterer, das Vorgehen bei der Impfung im Seniorenheim. Am Dienstag ruderte Mitterer zurück: Er würde heute anders handeln.

Der SN-Bericht über die Impfung im Seniorenheim St. Johann im Pongau hat am Dienstag für gehörigen Wirbel gesorgt. Wie berichtet, sollen mit Impfstoffresten aus dem Seniorenheim Anfang Jänner unter anderem der Bürgermeister und seine Gattin, die Ehefrau des Seniorenheimleiters, Gemeindemitarbeiter und ein Seilbahnmanager geimpft worden sein. Am vergangenen Freitag ging in St. Johann bereits die zweite Teilimpfung über die Bühne.

Bei den SN meldeten sich mehrere Gemeindebürger, auch Oppositionspolitiker Rupert Fuchs (BBJO) forderte Aufklärung. Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP) ...