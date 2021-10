St. Koloman: Ausreisekontrollen nach Coronafällen haben begonnen

Seit Montag Mitternacht gilt bei der Ausfahrt aus der Tennengauer Gemeinde St. Koloman die 2,5-G-Regel (geimpft, genesen, PCR-getestet). Grund dafür ist die - bezogen auf die Bevölkerungszahl - enorm hohe Inzidenzzahl bei Coronainfektionen.

Allein am vergangenen Freitag lag diese Sieben-Tage-Inzidenz bei 1122 Neuinfektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Wer also die 1.800-Einwohner-Gemeinde St. Koloman verlassen will, der muss seit Mitternacht ein Covid-Impf- oder Genesungszertifikat oder einen gültigen PCR-Test vorweisen.

Die Ausfahrtsbeschränkungen gelten zunächst bis 31. Oktober.

Laut dem Gesundheitsreferenten des Landes Salzburg, Christian Stöckl (ÖVP), habe es in jüngster Zeit in St. Koloman private Feiern wie etwa zwei Hochzeiten gegeben. Dabei seien Cluster entstanden.

Niedrigste Impfrate in Salzburg

Ein Grund dafür: Mit Stand 13. Oktober 2021 weist die Bevölkerung in St. Koloman mit 41,7 Prozent der Gesamtbevölkerung sowie 48,5 Prozent der impfbaren Bevölkerung ab 12 Jahre die landesweit niedrigste Impfquote aller Gemeinden auf. Eine Sonderimpfaktion am Donnerstag (21. Oktober; 16 bis 20 Uhr) im Gemeindeamt soll diese Quote heben.

Das dynamische Infektionsgeschehen in St. Koloman sowie derzeit im Tennengau wirkt sich auf die Entwicklung im ganzen Bundesland aus. Sechs der neun Gemeinden im Tennengau weisen eine 7-Tages-Inzidenz von mehr als 400 auf.