St. Koloman ist jung: Drei neue Schulklassen

Die Tennengauer Gemeinde hat so viele Kinder, dass der Neubau der Volksschule mehr als notwendig war. Dafür wurden die Ferien verlängert.

Die Volksschulkinder in St. Koloman haben heuer zwei Wochen länger Sommerferien als ihre Alterskollegen in Nachbargemeinden. Der Grund ist die Baustelle für den Ausbau und die Sanierung. Das vergangene Schuljahr hat eine Woche früher geendet, das neue beginnt erst am 20. September.

Die 1800-Einwohner-Gemeinde hat eine junge Bevölkerung. Die Zahl der Schulklassen erhöht sich heuer von vier auf fünf, es beginnen zwei erste Klassen. "In den nächsten zwei Jahren wird jeweils eine weitere Klasse dazukommen", sagt Bürgermeister Herbert ...