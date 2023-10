St. Margarethen: Johann Lüftenegger tritt wieder als Bürgermeisterkandidat an

Die ÖVP St. Margarethen im Lungau hat die Weichen für die Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahlen im März 2024 gestellt. Beim Ortsparteitag wurde Josef Wieland zum Gemeindeparteiobmann wiedergewählt und Bürgermeister Johann Lüftenegger zum Spitzenkandidaten einstimmig nominiert.

"Ich bedanke mich bei den Parteimitgliedern für das überwältigende Vertrauen in das Team und mich. Die Volkspartei St. Margarethen ist breit aufgestellt und wir sind bestens gerüstet für die Wahlen 2024", sagt der wiedergewählte Parteiobmann Josef Wieland. Als Stellvertreter des Obmanns sind im Präsidium Markus Kerschhaggl und Dominik Hinterberger vertreten. Franz Geiersperger wurde als Finanzreferent und Edi Schreilechner und Verena Wieland als Finanzprüfer gewählt.

Der amtierende Bürgermeister der Gemeinde St. Margarethen, Johann Lüftenegger, wird sich im März 2024 wieder der Wahl stellen. Beim Gemeindeparteitag wurde einstimmig der Beschluss gefasst, für die kommenden Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahlen im März 2024 Lüftenegger erneut als Spitzenkandidaten zu nominieren. Der 57-jährige Familienvater und Hotelier wurde 2019 erstmals zum Bürgermeister gewählt.

Dazu Lüftenegger in einer Aussendung: "Viele wichtige Projekte konnten in den letzten Jahren für St. Margarethen umgesetzt werden. Unser Ort hat und lebt eine großartige Gemeinschaft und macht ihn dadurch zu einer besonderen Heimat. Genau das soll erhalten bleiben und weiter gefördert werden. Es freut mich sehr, dass der Arbeit von Sepp Wieland und mir das Vertrauen für eine weitere Periode ausgesprochen wurde. Sehr gerne nehme ich den Auftrag meiner Fraktion, für die kommende Bürgermeisterwahl zu kandidieren, an. Es ist mir eine Ehre, mit einem starken Team die Zukunft von St. Margarethen weiter gestalten zu dürfen."