St. Martin: "Es ist ein Resortdorf und kein Chaletdorf"

Die Projektentwickler versuchten den St. Martinern ihre neuen Pläne für das Thermengelände schmackhaft zu machen. Die Skepsis ist groß.

Nach dem Informationsabend am Montag zum "Thermal-Resort-Dorf", das Projektentwickler aus München, Wien und dem Pinzgau auf das einst für eine Therme vorgesehene Gelände in St. Martin stellen möchten, will die Gemeinde im Dezember einen Grundsatzbeschluss fassen. Bürgermeister Michael Lackner (ÖVP) sagte bei der Diskussion nach der Vorstellung, es gebe das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) und einen Bebauungsplan, die dort eine touristische Nutzung vorsehen. Wenn ein Betreiber komme, höre man sich das ergebnisoffen an. "Wir warten die Rückmeldungen aus der Bevölkerung ab ...