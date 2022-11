St. Martin/Lofer: "Thermal Resort-Dorf" erhitzt die Gemüter

Die Projektentwickler präsentierten ihre Pläne vor teils sehr skeptischen Bürgerinnen und Bürgern. Die Gemeindevertretung steht vor einer schweren Entscheidung.

Der Begriff Chaletdorf hat in der touristischen Vermarktung offenbar ausgedient. Zu negativ ist dieser in der breiten öffentlichen Meinung mittlerweile verankert. In St. Martin wird jetzt von einem "Thermal Resort-Dorf" gesprochen, bei dem unter anderem 35 Apartmenthäuser und ein Thermalsee vorgesehen sind (weitere Details siehe Kasten rechts). Einzelne Apartments werden an Investoren verkauft.

Am Montag voriger Woche fand in den Räumlichkeiten der Firma Stainer ein Infoabend statt, rund 200 Bürger/-innen kamen. Das freute Hausherr Arno Stainer: "Es ist ...