Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Salzburger SPÖ-Bundesrätin Susanne Kurz

Es geht um den Verdacht des Betruges im Zusammenhang mit Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat die Aufhebung der Immunität der Abgeordneten beantragt. SPÖ-Obmann Walter Steidl: "Sollte sich Verdacht bestätigen, erwarte ich mir einen Rücktritt von Susanne Kurz."

Sie werde zu der Sache "inhaltlich nichts sagen, nur so viel: Es ist nicht so, wie es dargestellt wird", betonte SPÖ-Bundesrätin Susanne Kurz (61) aus Hallein gegenüber den Salzburger Nachrichten.

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft steht Kurz im Verdacht, neben zwei weiteren Geschäftsführern der "Golden Earth Vision Energy GmbH" mit Sitz in Hallein weder Dienstnehmer- noch Dienstgeberbeiträge an die Salzburger Gebietskrankenkasse überwiesen zu haben. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 31. August 2017. Es geht um nicht vollständig geleistete Sozialversicherungsbeiträge in der Höhe von rund 30.000 Euro - die Staatsanwaltschaft sieht dadurch den Tatbestand des betrügerischen Anmeldens zur Sozialversicherung erfüllt. Sollte sich das nicht bestätigen, so stehe Kurz unter dem Verdacht, der Salzburger Gebietskrankenkasse Dienstnehmerbeiträge in der Höhe von rund 13.000 Euro vorenthalten zu haben.

"Sollten sich die Vorwürfe und der Verdacht um Susanne Kurz bestätigen, erwarte ich mir als politische Konsequenz einen sofortigen Rücktritt von Kurz", stellt Steidl unmissverständlich klar. Die Aufhebung der Immunität wird von der SPÖ unterstützt.

"Volle Transparenz und umgehende Aufklärung ist das Gebot der Stunde", betonte auch FPS-LAbg. Markus Steiner in einer ersten Reaktion. Die Abgeordneten der FPS kündigten bereits an, dass sie für die beantragte Immunitätsaufhebung stimmen werden. "Sollten sich die Anschuldigungen als richtig erweisen, so fordern wir auch die volle politische Konsequenz", sagt Steiner.

(SN)