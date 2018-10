Staatsbürgerschaft in 28 Fällen rechtskräftig aberkannt: Hunderte Verfahren noch offen

Der Verwaltungsgerichtshof bestätigt: Die Aberkennung einer Staatsbürgerschaft eines Türken in Salzburg ist rechtmäßig. Nun müssen viele Türken den Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft

Im Bundesland Salzburg haben rund 1600 Menschen neben der österreichischen auch die türkische Staatsangehörigkeit. Die meisten davon sind völlig legal Doppelstaatsbürger - etwa weil sie eine österreichische Mutter und einen türkischen Vater haben. In mehreren Hundert Fällen aber könnte die Doppelstaatsbürgerschaft zu Unrecht bestehen. Und genau diesen Fällen geht das Land Salzburg derzeit auf den Grund. Hintergrund dafür ist, dass Türken, die in Salzburg leben, 2015 in der Wählerevidenzliste in der Türkei aufgeschienen sind. Das bedeutet, dass sie in der Zwischenzeit wieder die türkische Staatsbürgerschaft angenommen haben mussten. Und genau das ist verboten: Wer die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen hat, darf nicht gleichzeitig eine andere Staatsbürgerschaft annehmen.

28 Fälle rechtskräftig

320 Verfahren sind aktuell gegen Personen eingeleitet worden. 50 Feststellungsbescheide hat das Land bereits erlassen - in 28 Fällen ist die Entscheidung bereits rechtskräftig. Das heißt, dass 28 Türken bereits die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt wurde.

In drei Fällen haben die Personen Beschwerde gegen die Bescheide erhoben. Das Landesverwaltungsgericht hat im Juni das Vorgehen des Landes bestätigt. Nun ging die Causa auch an den Verwaltungsgerichtshof. Und auch dieser bestätigt, dass die Vorgangsweise des Landes rechtens ist. Konkret hatte ein türkischer Staatsbürger vor dem VwGH berufen. Dem Mann wurde 1998 die österreichische Staatsbürgerschaft durch das Land Salzburg verliehen und per Bescheid heuer wieder aberkannt.

Nach den Eltern auch 200 Kinder betroffen?

Das Urteil ist richtungsweisend. Denn nun dürften weitere Türken in Salzburg mit dem Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft konfrontiert sein. "Wir haben die geltende Rechtslage zu vollziehen", heißt es aus dem Büro des Landeshauptmannes. 320 Verfahren gegen Personen sind noch anhängig. Und diese 320 Personen haben 200 Kinder. Sollte sich herausstellen, dass die Eltern keine österreichischen Staatsbürger sind, sind es die Kinder auch nicht. Was das in weitere Folge heißt: Die Betroffenen müssen sich um einen Aufenthaltstitel in Österreich kümmern. Auch die Staatsbürgerschaft neu zu beantragen ist möglich.

