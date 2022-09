Stadt gestaltet öffentlichen Spielplatz und grünen Schulhof bei der Praxisvolksschule in Salzburg

Nach dem Abriss des letzten alten Unigebäudes am Mühlbacherhofweg ist ein 6000 Quadratmeter großer Platz mit traumhafter Aussicht entstanden. Die Stadt errichtet dort einen Naturraum samt "bewegtem Schulweg".

Die seinerzeit von der Universität genützten Plattenbauten aus den 1960er-Jahren an der Salzburger Akademiestraße sind bereits Geschichte. Heuer im Sommer wurde das letzte verbliebene Gebäude am benachbarten Mühlbacherhofweg abgerissen. Zuletzt diente es der mittlerweile neu gebauten Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule (PH) als Ausweichquartier. Durch den Abriss des alten Unigebäudes ist hinter der Schule an der Viktor-Keldorfer-Straße ein unverbauter Platz entstanden, der fast so groß ist wie ein Fußballfeld. Nur eine rund 70 Jahre alte Platane thront noch auf dem Grundstück. ...