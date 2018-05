Stadt gibt nun doch Verkehrsdaten für Navis frei

Stadtrat Padutsch beugt sich dem Druck der anderen Fraktionen.

Eine überraschende Wende vollzog Planungsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) am Donnerstag in der Sitzung des Planungsausschusses. Auf Druck der ÖVP und der anderen Fraktionen will er nun auch den Anbietern von Navigationsgeräten die aktuellen Verkehrsdaten zugänglich machen.

"Wir werden das jetzt auch für Private umsetzen", kündigte Padutsch am Freitag an. Er beuge sich dem Wunsch der anderen Fraktionen. Zugleich bekräftige Padutsch jedoch, dass er die ablehnende Haltung der Fachbeamten teile. Sie argumentieren unter anderem, dass man kommerziellen Anbieten nicht mit Steuergeld erhobene Daten gratis zur Verfügung stellen solle.