Stadt und Land steuern künftig den Öffi-Verkehr

Syndikatsverträge regelten Umgang mit Verkehr und auch Wasser

"Mit dem Hauptmotiv, die Finanzierung des Verkehrs auf mehrere Schultern zu verteilen." Es sei damals zugesichert worden, die Verkehrsleistung des Jahres 2000 (Stichwort: Zehn-Minuten-Takt) auf Dauer zu gewährleisten.

"Dass man diese Syndikatsverträge aus dem Jahr 2000 jetzt aufgibt, wonach in Sachen Verkehr oder Wasser nichts gegen den Willen der Stadt passieren darf, halte ich für bedenklich und verstehe ich nicht", sagt Schaden. Außerdem könnte passieren, dass ab 2029 - wie es bei Bussen ohne Oberleitungen bereits der Fall ist - auch der Obus-Betrieb ausgeschrieben werden muss. Momentan ist das nicht der Fall, weil Obusse rechtlich einen ähnlichen Status genießen wie Metros.

Stadt-SPÖ gab ihre Bedenken auf: "Alles wurde transparent vorgelegt"

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) gilt wie die SPÖ und FPÖ in der Stadt als Befürworter der Ausgliederung des Verkehrs. Preuner sieht "eine einmalige Chance für den Verkehr seit der Jahrtausendwende".

Mit der Salzburg AG und der Energie AG Oberösterreich samt Experten und einer Unzahl von Anwälten konnten Stadt und Land das Risiko eingrenzen, so Preuner. Die Stadt-SPÖ sieht das ähnlich: "Wir haben unsere Bedenken aufgegeben, weil alles sehr, sehr transparent vorgelegt wurde", sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger.

Risikoabwälzung auf die öffentliche Hand

Dagegen sprechen etwa Bürgerliste und Neos von einer Risikoabwälzung auf die öffentliche Hand. Allein für die Stadt ergeben sich Mehrkosten von zwei Millionen Euro pro Jahr.

Ein sechsköpfiger Beirat, bestellt von Land und Stadt, soll in der SLV künftig Planung und Steuerung des öffentlichen Verkehrs übernehmen. Über die Besetzungen sowie die Namen der zwei Geschäftsführer (einen bestellt die Salzburg AG, einen Stadt und Land) herrschte Montag zu Redaktionsschluss noch Stillschweigen.

Remise wird am Standort Alpenstraße bleiben

Was durchgesickert ist: Die Obus-Remise bleibt am alten Standort an der Alpenstraße. Der Kostenbedarf für die Modernisierung beträgt aktuell rund 43 Mio. Euro. Die Salzburg AG wird hier mit einer zusätzlichen Eigenkapitalzufuhr von 28,6 Mio. Euro einspringen.