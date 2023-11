Florian Kreibich auf Platz eins, Barbara Unterkofler auf Platz zwei. An dritter Stelle folgt ein neues Gesicht.

Florian Kreibich geht als ÖVP-Spitzenkandidat in die Stadtwahl 2024. Am Mittwoch hat er seine Kandidatenliste präsentiert.

Am 10. März 2024 wird in Salzburg gewählt. Vor allem das Rennen um die Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg ist völlig offen, denn der amtierende Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) tritt nicht mehr an. Somit geht auch kein Kandidat mit einem ...