Stadt rechnet mit Minus von zehn Millionen Euro

Zehn Millionen Euro pro Jahr - das ist die Summe, die der Verzicht auf Pflegeregress und die nun von der Bundesregierung angekündigte Überführung der Notstandshilfe in die Mindestsicherung kosten. Ausgerechnet hat das Winfried Wagner, der Leiter der Sozialabteilung im Magistrat Salzburg. "Und ich habe sehr, sehr vorsichtig gerechnet", sagt er. Soll heißen: Das ist noch nicht das Worst-Case-Szenario.

"Wir haben bereits jetzt 500 Notstandshilfebezieher, die jeden Monat eine Aufstockung aus der Mindestsicherung erhalten, weil sie sonst zu wenig zum Leben haben. Sie würden eins zu eins in die Mindestsicherung wandern. Wenn dann noch jeder zweite der aktuell 2000 Notstandshilfebezieher ebenfalls Mindestsicherung beantragt, dann komme ich auf insgesamt fünf Millionen Euro zusätzliche Kosten, allein für die Stadt Salzburg. Noch einmal so viel muss das Land dazulegen", rechnet Wagner vor. Und: "Jetzt haben wir Hochkonjunktur - was, wenn die Arbeitslosigkeit in zwei, drei Jahren steigt?"

Ein weiteres Loch von fünf Millionen Euro wird der Verzicht auf den Pflegeregress in das Sozialbudget reißen. "Derzeit stellen pro Woche 20 bisherige Selbstzahler in den Heimen einen Antrag auf Sozialhilfe. Wir verlieren dadurch Einnahmen in den Heimen und haben gleichzeitig Mehrkosten in der Sozialhilfe. Wir verlieren die Möglichkeit, Geld aus Regress und grundbücherlicher Sicherstellung zurückzubekommen", zählt Wagner auf. Er erwartet, dass auch private Heime unter Druck geraten.

Was ihn besonders ärgert: "Das Abschaffen des Pflegeregresses war ursprünglich an die Einführung einer Erbschaftssteuer gekoppelt - die kommt aber nicht."

