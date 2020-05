Stadt Salzburg bereitet sich auf einen Anstieg von Delogierungen vor

Im Zuge der Coronakrise samt Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit machen vielen Mietern die Wohnkosten zu schaffen. Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) berichtet, dass man bereits einen leichten Anstieg an Mietern von städtischen Wohnungen habe, die bitten, die Miete vorübergehend zu stunden. "Es kommen jede Woche zwei bis drei Anträge hinzu. Auch die Mahnungen steigen. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass sich die Menschen auf Dauer die Miete nicht mehr leisten können." Die Fälle mit Mietrückstand hätten sich verdoppelt. Kurzfristig erwarten Hagenauer und das Wohnungsamt daher einen Anstieg von Menschen, die von einer Delogierung bedroht sind.

Daher bereite man sich nun darauf vor, dass deutlich mehr Menschen in Zukunft auf der Suche nach einer günstigeren Mietwohnung sind. "Wir stellen uns hier auf zwei bis fünf Jahre ein", sagt Hagenauer. Konkret benötige die Stadt daher mehr "Notwohnungen", um eine Unterbringung für drei bis sechs Monate zu ermöglichen. Hagenauer will daher die rund 50 derzeit nicht vermietbaren Wohnungen rasch sanieren und das Budget hierfür von 1,7 Millionen heuer auf drei Millionen Euro im kommenden Jahr erhöhen. Außerdem soll der Fonds für "Hilfe in besonderen Lebenslagen" anders als im neuen Sozialhilfegesetz vorgesehen beibehalten und von derzeit 55.000 Euro auf 500.000 Euro durch Stadt und Land aufgestockt werden. "Dann können wir aushelfen, wenn jemand Mietrückstände hat oder Geld für die Kaution aufbringen muss", sagt Hagenauer.

Die Bürgerliste will einen Härtefallfonds, der mit einer Million Euro dotiert ist und hat hierfür bereits einen Antrag eingebracht. Denn die Zahl der Hilfeansuchen von Menschen, die ihre Miete nicht mehr bezahlen oder keine leistbare Wohnung finden können, würde sich häufen.

