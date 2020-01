Stadt Salzburg bestellt neuen Finanzdirektor und neuen Personalamtschef

Alexander Molnar und Simon Mayr werden von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) als exzellente Fachleute gelobt.

Finanzen und Personal seine entscheidende Bereiche für die Zukunft. Da brauche die Stadt an höchster Stelle hervorragende und kühle Köpfe, sagt der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner. "Deshalb freut es mich besonders, dass wir mit Alexander Molnar und Simon Mayr nun zwei exzellenten Fachleuten das Ruder in die Hand geben. Was mir wichtig ist, beide können auch gut mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern." Das sagte Preuner anlässlich ihrer Bestellung nach dem nicht-öffentlichen Stadtsenat am Montag, den 20. Jänner.

Alexander Molnar war sechs Jahre als selbstständiger Rechtsanwalt in der Stadt Salzburg tätig, ehe er 2007 als Referent für Bau- und Verkehrsagenden zum damaligen Landeshauptmann-Stellvertreter Wilfried Haslauer (ÖVP) wechselte. 2013 avancierte er zum Büroleiter-Stellvertreter des Landeshauptmannes, zuständig für Arbeitsmarkt, Beteiligungen, Allgemeine Rechtsmaterien und Finanzen. Seit 2014 ist Molnar Referatsleiter in der Finanzabteilung des Landes (Zivilrechtsangelegenheiten und Landesliegenschaften). Sowohl bei seinen Linientätigkeiten als auch bei Sonderaufgaben und Projekten nahmen Finanzplanung und Finanzierung stets einen maßgeblichen Anteil ein.

Der 51-jährige Alexander Molnar ist verheiratet, Vater eines Sohnes und lebt in Elixhausen. Er sagt, er freue sich "schon sehr auf die neue Tätigkeit mit großer Herausforderung". Als bedeutende Lebensregel nennt er einen Satz des Sokrates: "Wir sind, was immer wir tun.

Simon Mayr war nach seinem Studium der Rechtswissenschaften für das Finanzamt Linz tätig, und dort für den Fachbereich Einkommenssteuer verantwortlich. 2009 wechselte er in die Finanzabteilung der Stadt Salzburg. 2010 kam Mayr als Büroleiter zu Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ). Nach dessen Rücktritt arbeitete er zwei Jahre für Bürgermeister Harald Preuner. Insgesamt konnte Simon Mayr aufgrund seiner Zuständigkeiten für die Magistratsdirektion sowie den Personalbereich der Stadt knapp neun Jahre Erfahrungen im Personalwesen sammeln. Im August 2019 übernahm er bereits interimistisch die Leitung des Personalamtes.

Simon Mayr ist 45 Jahre alt und lebt mit seiner Partnerin und den gemeinsamen drei Kindern in Seekirchen am Wallersee. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie, beim Skifahren oder beim Spazierengehen mit dem Hund. "Herausforderungen sind dazu da, um sie zu meistern", so Mayr über seine neue Aufgabe, der er freudig entgegenblickt.

