Stadt Salzburg: Bund macht Asylquartier Kobenzl endgültig dicht

Nur noch neun Asylbewerber sind derzeit dort untergebracht. In Bergheim werden dafür künftig mehr Flüchtlinge einquartiert.

Es war österreichweit das erste Verteilzentrum des Bundes für Asylbewerber, das die regionale Verteilung von Flüchtlingen erleichtern sollte: Das frühere Nobelhotel Kobenzl an der Gaisbergstraße wurde Anfang 2015, mehr als ein halbes Jahr bevor täglich Tausende Flüchtlinge am Salzburger Hauptbahnhof ankamen, als Quartier präsentiert. Zuletzt war es eine Betreuungsstelle, wenn auch eine umstrittene. Zum einen wegen der Belegung - am Montagvormittag waren laut Innenministerium neun Personen untergebracht bei bis zu 160 Plätzen -, zum anderen wegen der Mietkonditionen.