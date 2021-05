Stadt Salzburg: Drei Wohnbauprojekte im Gestaltungsbeirat

Diskutiert werden Pläne in der Samstraße, der Fanny-von-Lehnert-Straße und der Lanserhofsiedlung.

Das Wohnbauprojekt erholSAM in der Sam- bzw. Rupprechterstraße mit seinen ursprünglich geplanten 42 Wohnungen war am Dienstag erneut Thema im Gestaltungsbeirat. Nachdem es 2017 beim ersten Anlauf 150 Protestunterschriften von Anrainern gehagelt hatte und im März vom Beirat die Situierung der Baukörper kritisiert worden war, gab es am Dienstag nun Zustimmung. Das betont Karl-Heinz Rossmann vom Grundeigentümer und Bauträger Habitat in Wals: "Unsere Baukörper-Strukturierung ist gut angekommen. Geplant sind ein Punkt-Baukörper und zwei versetzte linienförmige Baukörper, die verbunden sind." Zudem ...