Stadt Salzburg ermahnt Punsch-Wirt Treml

Am Mozartplatz darf nicht länger im Pappbecher ausgeschenkt werden.

Der SN-Bericht zur Verwendung von Pappbechern am Treml-Punschstand am Mozartplatz in Salzburg hat hohe Wellen geschlagen. "Schön langsam werde ich ungehalten", sagt ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner. In der Genehmigung für das "Mozarteis" samt Winterlounge und Punschpavillon sei ausdrücklich angeführt, dass ausschließlich bruch- und verletzungssichere Mehrweggebinde zu verwenden sind. An diesen Bescheid solle sich der Standbetreiber auch halten. "Wir haben es am Christkindlmarkt hinbekommen, dass die Häferl gewaschen werden können - und am Mozartplatz soll das mit Kunststoffbechern nicht gehen?", ärgert sich Preuner.