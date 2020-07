Stadt Salzburg führt wieder Maskenpflicht in Amtsgebäuden ein

Die Bezirksverwaltungsbehörde rechnet mit einer steigenden Zahl an Infektionen. Seniorenwohnhäuser bekommen Seuchenteppiche.

Michael Haybäck, Leiter der Bezirksverwaltungsbehörde in der Stadt Salzburg, sah angesichts der wieder steigenden Coronainfektionen in der Stadt Salzburg Grund zum Handeln. Eine Maßnahme ist die Einführung der Maskenpflicht in einzelnen Amtsgebäuden. Konkret gilt die neue Maßnahme für die Schwarzstraße 44, in der das Gesundheitsamt, das Gewerbeamt und die Fremdenbehörde untergebracht sind, sagt Haybäck. "Da haben wir einen sensiblen Kundenverkehr, insbesondere auch aus den Westbalkanstaaten, wo seit Kurzem wieder Reisewarnungen gelten. Einige der Infizierten kommen aus diesen Ländern."

Maskenpflicht auch im Kiesel

Die Maskenpflicht gilt auch für die Amtsgebäude im Kiesel beim Salzburger Hauptbahnhof. Dort sind etwa das Wohnservice, die Kinder- und Jugendhilfe und das Meldeservice untergebracht. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt jedenfalls, auch in anderen Amtsgebäuden einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten. Zudem gebe es für Termine ein Online-Reservierungssystem, das unbedingt genutzt werden sollte.

Schutzmaßnahmen in Seniorenwohnhäusern erhöht

Besonderes Augenmerk müsse man zudem auf die Seniorenwohnhäuser legen. Dort werden die Schutzmaßnahmen schrittweise verschärft. Neben der Maskenpflicht und dem Besuchsprotokoll kommen bei den Eingängen Seuchenteppiche zum Einsatz. Zutrittskontrollen und Besuchseinschränkungen werden intensiviert. Die Maßnahmen gelten für die Seniorenwohnhäuser der Stadt Salzburg, nicht für die privaten Einrichtungen. Wie berichtet, hatte sich um zwei private Seniorenwohnhäuser Anfang der Woche ein neuer Covid-Cluster gebildet.

Stadt weist auf Einreiseverordnung des Bundes hin

Michael Haybäck weist zudem auf die aktuelle Einreiseverordnung des Bundes hin, wonach Personen aus einigen Balkanstaaten eine selbstüberwachte 14-tägige Heimquarantäne antreten müssen. Das gelte auch für Kinder, weshalb auch ein Schreiben an die Eltern von Kindern in städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen ergangen sei.

Quelle: SN