Stadt Salzburg hält Arbeitszeitgesetz bei Pflege ihrer Toiletten nicht ein

Dienstpläne, die nur zwei arbeitsfreie Sonntage pro Monat vorsehen, stehen bei jenen, die die öffentlichen Toiletten der Stadt reinigen und in Ordnung halten, seit Jahren auf der Tagesordnung. Die Wartefrauen sind bei der Stadt Salzburg angestellt, ihre wöchentliche Arbeitszeit verteilt sich in zwei wöchentlich wechselnden Schichten auf Montag bis Samstag sowie zusätzlich jeden zweiten Sonntag. An dem Tag müssen jene, die von Montag bis Samstag Spätschicht hatten (13.40 bis 20 Uhr), die Toiletten in der Früh auf- und abends wieder ...