Stadt Salzburg hat bei Widmungen Reserven für 18.000 Wohnungen

Die Arbeiterkammer sieht ein Potenzial von 90 Hektar Fläche. Die Vizebürgermeisterin sieht hingegen beim Nachverdichten viel Spielraum.

Durch eine SPÖ-Anfrage im Landtag ist nun bekannt, dass Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) das Ziel von landesweit 900 geförderten Mietwohnungen im Jahr heuer wieder klar verfehlen wird - das dritte Mal in Folge: Wurden 2018 noch 718 geförderte Mietwohnungen gebaut, so waren es 2019 nur mehr 648. Und 2020 droht mit nach aktuellem Stand 315 eine Halbierung gegenüber dem Vorjahr. "Das ist ein neuer trauriger Negativrekord. Der Rückstand gegenüber dem Landesziel in drei Jahren erreicht also demnächst die 1000er-Grenze", wie ...