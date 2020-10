Stadt Salzburg hat gegen Heinz Schaden Klage bei Gericht eingebracht

Ein Vergleich scheiterte bislang. Die Stadt will 542.000 Euro von ihrem früheren Bürgermeister zurück.

Politisch ist die Sache knapp mit 22 zu 18 Stimmen im Gemeinderat beschlossen worden. Nun wird es umgesetzt. Die Stadt Salzburg hat gegen den früheren Bürgermeister Heinz Schaden mit 23. September eine Zivilklage beim Landesgericht Salzburg eingebracht. "Die Klägerin begehrt vom Beklagten die Zahlung von 542.740,98 Euro. Zudem beinhaltet die Klage ein sogenanntes 'Feststellungsbegehren' bezüglich der Haftung für künftige, derzeit noch nicht bezifferbare Schäden", heißt es in einer Mitteilung des Landesgerichts.

Es geht um die Anwalts- und Verfahrenskosten in der Swap-Causa. Schaden wurde in einem Teilaspekt des Finanzskandals in erster Instanz im Juli 2017 zu drei Jahren Haft (ein Jahr unbedingt) wegen Untreue verurteilt. Der Oberste Gerichtshof hat das Urteil vor einem Jahr bestätigt. Schaden verbüßt den unbedingten Haftanteil derzeit im elektronisch überwachten Hausarrest und darf die Fußfessel voraussichtlich bereits Ende Oktober ablegen.

Vergleichsgespräche zu den Swap-Kosten scheiterten bislang. Schaden hatte 100.000 Euro sowie ein Waldgrundstück im Burgenland angeboten. Das war der Stadt zu wenig. Sie will deutlich mehr als die Hälfte der Kosten rückerstattet - denn auch der verurteilte frühere Magistrats- und der Ex-Finanzdirektor würden mehr als die Hälfte ihrer Kosten zurückzahlen.

Das Gericht habe die Zivilklage dem Beklagten mittlerweile zugestellt und ihm den Auftrag erteilt, die Klage binnen vier Wochen schriftlich zu beantworten.

Ein Verhandlungstermin für die erste Tagsatzung stehe derzeit noch nicht fest, heißt es vom Landesgericht.

Quelle: SN