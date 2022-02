Stadt Salzburg lässt die Bagger auffahren - 50 Bauprojekte vor Umsetzung

In der Stadt Salzburg wird im heurigen Jahr kräftig gebaut. Nicht nur von privater Hand. Die Stadt selbst nimmt mehr als 50 Projekte in Angriff - und nimmt dafür ebenso viele Millionen Euro in die Hand.

Im heurigen Jahr werden sowohl die Sanierung des Stadtarchivs nach dem Felssturz als auch die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Dachs der St.-Sebastian-Kirche in der Linzer Gasse fertiggestellt.

Auch beim ökologischen Vorzeigeprojekt Sportzentrum Nord werden bis Ende Mai die Außenanlagen rundum erneuert und erweitert und stehen den Sportlern ab dann zur Verfügung. Mit der Sanierung und Umgestaltung der Außenanlagen mit neuer Flutlichtanlage, WC-Anlage und einem neuen Gebäude samt Bahnen für Stocksportler/-innen wird das Sportangebot deutlich verbessert.

Sand statt Mikroplastik

Herzstück ist die neue Sandfläche für Beachvolleyball und Beachsoccer in der Mitte der Anlage. Dabei wurde hier besonders klimagerecht gebaut: Holz als Baustoff, Reduktion der versiegelten Fläche um 2300 Quadratmeter, Wiederaufbereitung von 800 Tonnen Abbruchmaterial, ein Kunstrasenplatz mit Sand anstatt Mikroplastikbefüllung und eine 5 bis 35%ige Wasserersparnis durch die automatische Bewässerung der vier Fußballfelder.

Als Pilotprojekt wird auch die Entsiegelung des Parkplatzes an der Theodostraße gesehen. Hier wird der Asphalt aufgebrochen und eine Betonsteinpflasterung mit offenen Drei-Zentimeter-Grasfugen verlegt.

Bildungsbauoffensive startet auch 2022 durch

Im Mittelpunkt stehen auch heuer wieder Sanierungen von Bildungseinrichtungen in der Stadt Salzburg. In einigen Kindergärten, Volksschulen und Mittelschulen werden thermische Sanierungen, Brandschutzerneuerungen, Fassadenbegrünungen und Erneuerungen der Sanitäranlagen durchgeführt. Die Umsetzung der Bauprojekte erfolgt dabei hauptsächlich in den Sommerferien, um den Schulbetrieb bzw. die Betreuung nicht zu stören. Aus der Einschränkung der Bauzeit ergibt sich für einige Projekte eine Umsetzung in mehreren Bauphasen und über mehrere Jahre.

Nach der Neuerrichtung des Kindergartens in Leopoldskron wird nun auch die Ganztagesschule neu gebaut. Die Umsetzung wird sich von Mitte 2022 bis 2023 erstrecken. Herzstück dabei ist ein spezielles Lüftungssystem mit Fensterspaltlüftung. Frischluft und Energiesparen greifen hier ineinander.

Ebenfalls eine neue Ganztagesbetreuung wird an der MS Parsch in einer Holz-Hybridbauweise errichtet. Die Fertigstellung des Baukörpers ist für 2023 geplant.

In der VS/MS Taxham werden bei den umfassenden Sanierungen sowohl Fassade als auch Kanal und die Nasszellen des hauseigenen Schwimmbads erneuert.

Auch die Planungen für weitere Bildungsprojekte laufen auf Hochtouren. So ist auch im Nonntal eine neue Ganztagesschule - mit Gründach und erweiterten Grünanlagen - geplant. Die Planungsphase erstreckt sich hierbei über drei Jahre (2021-2023), die Umsetzung ist von 2023-2025 vorgesehen.

Holz-Hybridbau in Lehen

Ein weiteres großes Bildungsbauprojekt ist im Stadtteil Lehen geplant. Sowohl die Volksschulen 1+2 als auch die Kindergärten 1+2 werden generalsaniert und mit einem Zubau für Gesamttagesschulen im Holz-Hybridbau erweitert. Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen läuft. Der Planungsstart ist für Mitte 2022 vorgesehen und dauert bis 2023. Die Umsetzung wird sich über mehrere Jahre bis 2026 erstrecken. Auch die Bevölkerung wird in den Planungsprozess mittels Partizipationsverfahren bei der Erstellung des Raumkonzepts miteingebunden.

Baustadträtin Martina Berthold sagt: "Wir setzen auf Recycling von Baustoffen, mehr Grün in den Straßen und auf Dächern, Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen und Entsiegelung von Parkplätzen. Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Im Hochbau und im Tiefbau investiert die Stadt im heurigen Jahr insgesamt über 50 Millionen Euro."

Baudirektor Alexander Schrank erklärt: "Die 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Magistratsabteilung 6, dem Bauwesen der Stadt Salzburg und in der Stadt Salzburg Immobilien GmbH werden auch 2022 wieder das machen, was sie am besten können: Die Infrastruktur der Stadtgemeinde Salzburg im Hochbau und Tiefbau auch in Zeiten der Krise sanieren, instand halten und erneuern."