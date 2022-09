Stadt Salzburg muss 1,89 Millionen Euro an die Finanz nachzahlen

Das Finanzamt beanstandete bei seiner Prüfung unter anderem die Kostenübernahme im Swap-Verfahren, aber auch die Gefahrenzulage für die Feuerwehrmänner oder die Schmutzzulage für Bedienstete der Müllabfuhr.

Das Finanzamt fordert von der Stadtgemeinde Salzburg 1,89 Millionen Euro nach. Konkret wurden die Jahre 2015 bis 2019 geprüft. Die Stadt hatte in dieser Zeit die Anwaltskosten im Swap-Verfahren für die drei Beschuldigten übernommen. Weil das aber als Leistung der Dienstgeberin aus dem Arbeitsverhältnis gewertet wird, werden 500.000 Euro an Steuern nachverrechnet.

Nachgezahlt werden muss auch die Lohnsteuer in Höhe von 175.000 Euro pro Jahr, also 875.000 Euro insgesamt. Der Grund liegt in der n Schmutz-, Erschwernis- und ...