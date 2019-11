Stadt Salzburg: ÖVP und FPÖ versenken Schnellradweg nach Freilassing

Kritik kommt von der SPÖ und der Bürgerliste: "Für dieses Projekt hätte es EU-Förderungen gegeben und es wurde im Rahmen der Radstrategie bereits im Gemeinderat beschlossen", sagte SPÖ-Gemeinderätin Hannelore Schmidt. "Mit dieser Retro-Politik werden wir den Radfahreranteil nicht steigern können", meint Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Uitz.

Die Planungen für einen S-Bahnbegleitenden Radweg zwischen Salzburg und Freilassing und damit auch die geplante neue Radbrücke über die Saalach werden von der Stadt Salzburg nicht weiter verfolgt. ÖVP und FPÖ brachten das Projekt am Dienstag im Bauausschuss zu Fall. Die beiden Parteien wollen die Radwegprojekte neu priorisieren und anderen Projekten wie etwa in der Innsbrucker Bundesstraße und bei der Science City Vorrang geben.

Man habe den Beschluss über das Projekt Schnellradweg nach Freilassing auf das erste Quartal 2020 vertagt, heißt es dazu von ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs. Die Potenzialanalyse für die neue Radbrücke beruhe auf einer acht Jahre alten Mobilitätserhebung. Seither seien an der S-Bahn nicht nur neue Haltestellen, etwa in Liefering, errichtet worden. Mit dem dritten Gleis habe man auch die Taktung nach Freilassing deutlich erhöht, ab 2020 werde Freilassing auch in die Kernzone Salzburg Stadt einbezogen. Man wolle nicht Zugfahrer zu Radfahrern machen, sondern müsse Autofahrer zu Radfahrern machen, begründet Fuchs das Nein der ÖVP zum Premiumradweg nach Freilassing.

Der Schnellradweg samt Radbrücke über die Saalach verkürzt die Strecke von Salzburg nach Freilassing für Radfahrer um 1,2 Kilometer und ist Teil eines länderübergreifenden Interreg-Projekts. Die Planungskosten von 140.000 Euro werden zu drei Vierteln von der EU bezahlt, der Anteil der Stadt beträgt 12.000 Euro. Der Ausbau würde laut Berechnungen 3,8 Millionen Euro kosten.

"Die Stadt untergräbt nicht nur ein wichtiges Projekt für Salzburgs Radverkehr sondern untergräbt ihren eigenen ÖVP-Verkehrslandesrat Schnöll und die beteiligten Partnergemeinden Anthering, Saaldorf-Surheim und Freilassing", kritisiert die Bürgerliste.

Mit der Entscheidung von ÖVP und FPÖ falle auch die Verbindung von Anthering nach Saaldorf-Surheim. "Dank ÖVP und FPÖ setzt die Stadt ihren Ruf als verlässlicher Partnerin aufs Spiel", sagt SPÖ-Gemeinderätin und Planungsausschussvorsitzende Johanna Schnellinger. Die noch offenen Fragen der ÖVP hätten mit den heute im Planungsausschuss zu beschließenden Detailplanungen geklärt werden können. Nun habe die ÖVP das Projekt versenkt, "und die EU-Fördermittel sind wohl auch Geschichte", ergänzt SPÖ-Gemeinderätin und Bausprecherin Hannelore Schmidt.

Quelle: SN