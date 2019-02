Stadt Salzburg startet Aktionsplan für Bienenschutz

Ein Drittel der Grünflächen bei stadteigenen Wohnhäusern dürfen nicht gemäht werden.

Beim Bienensterben sei es bereits fünf nach zwölf, sagt Salzburgs Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ). Der Rückgang der Bienen und anderer Insekten habe dramatische Ausmaße angenommen. Im benachbarten Bayern hätten bereits 500.000 Menschen das Volksbegehren für Bienenschutz und Artenvielfalt unterschrieben.

Hagenauer will Salzburg zur bienen- und insektenfreundlichen Stadt machen und kündigte am Donnerstag den Aktionsplan "Rettet die Bienen!" an. Hagenauer hat angeordnet, dass in allen Anlagen mit stadteigenen Wohnungen und bei den städtischen Seniorenwohnhäusern mindestens ein Drittel der Grünflächen nicht oder nur behutsam gemäht wird, um Raum und Nahrung für Insekten zu schaffen. "Ich hoffe, dass auch die Wohnbaugenossenschaften mitziehen." Nach der Gemeinderatswahl am 10. März will Hagenauer auch Hausbetreuer, Vertreter von Hausverwaltungen und Naturschützer an einen Tisch holen.

Forcieren möchte Hagenauer die Schaffung von Biotopen auf Gewerbeflächen und die bienengerechte Begrünung von Dächern und Fassaden. Das müsse auch bei der Wohnbauförderung berücksichtigt werden. Derzeit wird ein Wohnhaus der Stadt in der Innsbrucker Bundesstraße saniert. Die Fassade wird begrünt. In der Bolaringsiedlung in Taxham wird heuer der elfte Stadtteilgarten eröffnet.

Sträucher dürften nicht nur nach Zeitplan geschnitten werden, sondern nach Blühplan, sagt Christian Reisinger vom Bewohnerservice Lehen & Taxham. Die Mitarbeiter in den sechs Bewohnerservicestellen der Stadt werden Samen für Bienenweiden verteilen, Aufklärungsarbeit leisten und zu Workshops einladen. In Lehen bauen derzeit hundert Kinder aus den Volksschulen Lehen I und II Insektenhotels.

Jeder Einzelne könne einen Beitrag zum Schutz der Bienen leisten, sagt Hagenauer. Es genüge ein Kisterl mit heimischen Blühpflanzen auf dem Balkon. "Also bitte keine Geranien."

Zur Pressekonferenz erschien Hagenauer, die begeisterte Hobbygärtnerin ist, im Blumenkleid. Info-Z-Mitarbeiter Jochen Höfferer schlüpfte ins Bienenkostüm mit Silberflügeln und umschwirrte Hagenauer als "Willi". Damit gewann er eine Wette.

Die FPÖ im Landtag wird einen Antrag zum Schutz der Bienen einbringen und regt für ehrenamtlich tätige Imker eine Prämie pro Bienenvolk an.