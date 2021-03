Stadt Salzburg sucht Mieter ohne eigenes Auto

Die Inhauser-Siedlung in Aigen soll ein Leuchtturmprojekt in Sachen Mobilität werden. Ab Herbst wird es nicht mehr für alle einen Garagenplatz geben.

Für jede geförderte Mietwohnung ein Stellplatz fürs Auto. In der Friedrich-Inhauser-Siedlung in Salzburg-Aigen, die derzeit von der Heimat Österreich saniert und nachverdichtet wird, gilt dieses Prinzip nicht. Obwohl die Zahl der Wohnungen durch Umbau und Aufstockung von 75 auf 99 steigt, werden in der Tiefgarage keine zusätzlichen Parkplätze geschaffen. Die bestehenden 78 Garagenplätze sind keiner Wohnung fix zugeordnet, sie können bei Bedarf angemietet werden. "Die Zeit ist langsam reif für ein Umdenken und für neue Mobilitätskonzepte", meint Stephan Gröger, Geschäftsführer ...