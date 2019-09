Bei einem Termin bei Bgm. Harald Preuner (ÖVP) und Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ) am Montag kam es zu keiner Annäherung über die Zukunft der Schule - im Gegenteil.

"Die Fronten sind verhärtet." So drückte ein Teilnehmer das Ergebnis des Gesprächs von zwei Vertretern des Stifts Admont mit den Spitzen der Stadt Salzburg am Montag aus. Thema war die Zukunft von Volksschule, Kindergarten und Kindergartenschule (BAfEP) in der Schwarzstraße. ...