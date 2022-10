Stadt Salzburg will Rad-Leihsystem für Pendler im Jahr 2023 umsetzen

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) hat am Mittwoch erste Budgetpläne für 2023 präsentiert. So soll ein flächendeckendes Bike-Sharing mit 56 Ausgabestationen vor allem für Pendler kommen. Finanziell ist genug Spielraum vorhanden, denn selbst der Finanzreferent gibt nun zu, dass er nicht mehr alles verstecken könne.

Es ist ein Projekt, das seit vielen Jahren durch die Stadtpolitik geistert. Es firmiert unter dem Namen "S-Bike". Dabei geht es um ein Bike-Sharing-System, also ein Verleihsystem von Fahrrädern. Ein Vorhaben, das schon Baustadträtin Claudia Schmidt im Jahr 2013 vorhatte umzusetzen. Doch letztlich scheiterte es am Willen des damaligen Bürgermeisters und an den finanziellen Mitteln.

Zehn Jahre später soll es nun aber soweit sein, in ähnlicher Form, aber nicht für Touristen, sondern für Öffi-Nutzer und Pendler. Bürgermeister Harald ...