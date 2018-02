Stadt Salzburg zählte im Vorjahr 150 Anzeigen wegen Schulschwänzen

Gut zureden oder hart durchgreifen? Die Strafämter dürften ab Herbst wieder mehr zu tun bekommen. Denn die Bundesregierung will strengere Strafen.

Der neue Bildungsminister Heinz Faßmann hat ein neues Gesetz in Sachen Schulpflicht in Begutachtung geschickt. Ab dem kommenden Schuljahr sollen die Regelungen fürs Schulschwänzen verschärft werden.

Konkret: Wer an mehr als drei Unterrichtstagen ungerechtfertigt fernbleibt, muss mit einer Anzeige rechnen. Der seit vier Jahren geltende Fünf-Stufen-Plan habe sich als zu aufwendig und ineffizient erwiesen, heißt es. Künftig soll mit einer Untergrenze auch eine Mindeststrafe von 110 Euro eingezogen werden, vor allem, um "präventiv" zu wirken. Also dass Schüler lieber gar nicht auf die Idee kommen sollen, sich unentschuldigt davonzuschleichen. Die Höchststrafe von 440 Euro bleibt - wie bisher - bestehen. "Das Modell, das zusammen mit Pädagogen ausgearbeitet wurde, erinnert an die Gelben und Roten Karten im Fußball", sagte der Bildungsminister vor eineinhalb Wochen.