Stadt-SPÖ fordert Wohnungen für Alleinerziehende

In der Schopperstraße sollen Wohnungen für Alleinerziehende errichtet werden.

Die Stadt-SPÖ fordert, Mietwohnungen für Alleinerziehende zu errichten. Das Grundstück in der Schopperstraße 13 in Salzburg-Itzling, das im Eigentum der Stadt Salzburg sei, wäre ideal, sagt die Wohnungssprecherin Nicole Solarz. Bis zu 20 Wohnungen sollten für alleinerziehende Mütter und Väter dienen. Solarz verweist auf ein ähnliches Projekt in Wien.

In Wien wurde erstmals ein Gemeindebau, der speziell auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden ausgerichtet ist, errichtet. "Damit schafft die Stadt Wien ein unglaublich tolles und modernes Angebot für Familien. In der Schopperstraße 13 haben wir auch in der Stadt Salzburg die Chance, Wohnungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden ausgerichtet sind, zu errichten. Diese Chance sollte sich die Stadt nicht entgehen lassen", sagt Solarz.

Die Wohnungssprecherin nimmt auf die aktuelle Lage Bezug: "Alleinerziehende trifft die Wohnpreiskrise in der Stadt Salzburg hart. Viele können sich eine Wohnung, die den Bedürfnissen ihrer Familie entspricht, oft nicht leisten. Mit den steigenden Energie- und Heizkosten wird das noch schwieriger. Mit städtischen Wohnungen für Alleinerziehende könnten wir dem entgegenwirken." Bereits 2008 gab es in der Stadt 17.700 Alleinerziehende. Im Bundesland Salzburg hatten in den Jahren 2019/20 40,7 Prozent der 10- bis unter 15-Jährigen in Kinderbetreuungseinrichtungen einen alleinerziehenden Elternteil.

Der Büroleiter von Stadträtin Barbara Unterkofler, Alexander Reich, zur Forderung: Die Vergabe liegt beim Wohnungsamt, das befinde sich in SPÖ-Händen. Er bestätigt, dass das Areal Schopperstraße im Eigentum der Stadt Salzburg ist. "In der Schopperstraße werden wir geförderte Wohnungen errichten."