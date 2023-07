Stadt-SPÖ hat einen neuen Gemeinderat

Wie wird sich die Stadt Salzburg entwickeln? Leistbares Wohnen sieht der neue, alte Gemeinderat Hermann Wielandner (SPÖ) als Schwerpunktthema in seiner "Episode zwei".

Er saß bereits zwischen 2011 und 2019 im Salzburger Gemeinderat - nun startet er "Episode zwei". Im Zuge des Rücktritts von Sozial-Stadträtin Anja Hagenauer und der darauf folgenden Personalrochade innerhalb des SPÖ-Gemeinderatsklubs rückt Hermann Wielandner in die Reihen der 40 Salzburger Gemeinderäte auf.

Zeitpunkt kam überraschend

"Der Zeitpunkt kam überraschend, weil niemand mit dem Rücktritt Hagenauers gerechnet hat", sagt der 46-Jährige. Dass Andrea Brandner als Sozial-Stadträtin nachgerückt ist, freut ihn: "Sie bringt die Erfahrung mit und wird das gut machen. Wir kennen uns seit zehn Jahren."

Geschäftsführer im Wirtschaftsverband

Wielandner, der im Brotberuf Landesgeschäftsführer des Salzburger Wirtschaftsverbandes ist und sich um dessen 1200 Mitglieder kümmert, will sich politisch mit dem Gemeinderatskollegen Wolfgang Gallei der wirtschaftlichen Agenden annehmen: Standort-Fragen, Arbeitskräfte-Mangel, erneuerbare Energien und leistbares Wohnen. Ob bei letzterem Thema die KPÖ plus der SPÖ nicht den Rang abläuft?

"SPÖ immer noch Schmid und nicht Schmidl beim Wohnen"

Wielandner dementiert: "Beim Wohnen ist immer noch die SPÖ der Schmid und nicht der Schmidl. Wo war denn Dankl jetzt bei den Verhandlungen zum neuen REK? Ich habe ihn nicht gesehen, obwohl das Räumliche Entwicklungskonzept der Schlüssel für neue Wohnungen sein wird."

REK: Unbedingt weiter reden

Stichwort: Stadtentwicklung in den nächsten zehn Jahren. Ein Entwurf liegt vor, aber man müsse da unbedingt weiter reden - unabhängig vom kurz bevor stehenden Gemeinderatswahlkampf müsse dieses wichtige Thema in den nächsten Monaten weiter verfolgt werden, so Wielandner, der formal im Bau- und Sozialausschuss sitzt und nicht im Planungsausschuss.

S-Link: SPÖ sieht zu wenig Mehrwert für die extremen Kosten

Zum Schwenk der SPÖ beim S-Link befragt, steht Wielandner wenig verwunderlich zu SPÖ-Chef Bernhard Auinger. "Der Punkt ist, dass wir uns für die extremen Kosten einfach zu wenig Mehrwert sehen." Leuten, die nicht einmal in der Lage sind, 30 Obusfahrer zu finden um einen 10-Minuten-Takt beim Stadtbus zu ermöglichen, traue er ein solches Mega-Projekt einfach nicht zu. Wielandner, der "glücklich verheiratet", mit 1-jähriger Tochter Elisabeth in Aigen lebt, leide selbst unter dem 15-Minuten-Bustakt in die Stadt. Überhaupt komme er als junger Familienvater langsam drauf, was alles nicht funktioniere. Auch in den Krabbelgruppen fehlt Personal. Seine Familie habe auch schon die erste Absage kassiert.