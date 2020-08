Nun ist fix, dass auch die Stadt Salzburg 700 Mitarbeitern eine Covid-19-Prämie zahlen wird. Etliche Landgemeinden schließen sich hier an. Auch das Land will zahlen - feilt aber noch am Konzept.

SN/apa (dpa) Die Mitarbeiter in den Seniorenheimen der Stadt dürfen sich im September über einen Covid-Bonus freuen.