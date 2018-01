Stadteigene Wohnungen: Wer drin ist, bleibt drin

Eine Neos-Anfrage an Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ) belegt es nun schwarz auf weiß: Was den Pool der 1800 stadteigenen Wohnungen angeht, herrscht wenig Dynamik.

Kamen im Jahr 2014 noch 157 Wohnungen durch Kündigungen "in den Wohnungskreislauf" zurück, so waren es 2017 nur 58. Das sind nur halb so viele wie in den Jahren zuvor.

"Die Stadt hat immer weniger Wohnungen zur Verfügung. Dazu kommt, dass 2018 keine großen Bauvorhaben fertig werden. Das verschärft die Wohnungsnot", kritisiert Neos-Wohnungssprecher Sebastian Huber.

Johann Steckenbauer, Chef der KgL (Kommunale gswb Liegenschaftsverwaltung) - sie verwaltet die im Besitz der Stadt stehenden Wohnungen -, sieht das entspannt. "Der Bestand erneuert sich alle 20 bis 25 Jahre komplett. Im Schnitt kommen jährlich 80 bis 90 Wohnungen auf den Markt." In manchen Jahren liege diese Zahl eben weit darunter. Der Mietzins lag 2017 im Schnitt bei netto 4,15 Euro pro m2 (2014: 3,79) und damit immer noch weit unter den marktüblichen Preisen. Sieben Mal wurde nach dem Ableben des Mieters an Angehörige weitervermietet. Hier hakt Christian Struber, Chef der Salzburg Wohnbau, ein. Er schlug im Herbst vor, ausfinanzierte Sozialwohnungen künftig nur mehr dringenden Fällen vorzubehalten. Dazu müsse das Mietrecht, betreffend Eintrittsrechte, abgeändert werden. Derzeit ist es so: Ist ein naher Angehöriger zwei Jahre an derselben Adresse gemeldet, bleibt die Wohnung zu den günstigen Bedingungen in der Familie - das sind nicht immer sozial Bedürftige. Steckenbauer indes will nicht die Eintrittsrechte beschneiden, sondern - wie es auch die neue Regierung ankündigt - stärker noch in Richtung einkommensbezogene Miete gehen: niedriger Mietzins nur in Kombination mit niedrigem Einkommen.