Stadtfestwoche: Hallein zeigt vor, was Salzburg nicht will

Mit der Stadtfestwoche und dem Stadtfest will Hallein den Menschen nach mehr als zwei Jahren Pandemie ein Stück Lebensfreude zurückgeben.

"Was andere Städte machen oder nicht machen, will ich nicht bewerten", sagt der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). In der Stadt Salzburg musste der Altstadtverband für seine Entscheidung, das Kaiviertel- und das Linzergassenfest nicht mehr stattfinden zu lassen, bekanntlich viel Kritik einstecken. "Wir schauen nicht auf Salzburg, wir orientieren uns an urbanen, bunten und vielfältigen Städten wie Haarlem bei Amsterdam, Berlin oder Zürich", ergänzt Tourismusverband-Geschäftsführer Rainer Candido. Und: Hallein sei Salzburgs zweitgrößte Stadt und dieses Gefühl wolle man auch vermitteln. ...