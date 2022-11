Stadtgespräche mit Brisanz: Viel Diskussionsstoff in Saalfelden

"Stadtgespräche" lautet der unaufgeregte Titel. Mit Vorträgen, Ausstellungen und Diskussionen werden in Saalfelden, der größten Stadt des Pinzgaus, die Themen Stadtentwicklung, Architektur und Raumplanung angegangen. Durchaus kontrovers.

Freitag. 4. November. Es ist 18.30 Uhr. Der Auftakt zu den "Stadtgesprächen" findet statt. Im Kunsthaus Nexus ist Anspannung zu spüren. Es geht um Baukultur, Stadtplanung, Verkehr, Fehlentwicklungen, Kritik und Visionen. Um die Idee, durch einen Schulterschluss von Politik, Fachleuten und Bevölkerung die Lebensqualität in der Stadt für alle nachhaltig zu heben. Eine Ausstellung zeigt, was in den letzten 50 Jahren danebenging. Bevor sie eröffnet wird, wird diskutiert. Mitinitiator Mario Steidl stellt Fragen. Bürgermeister Erich Rohrmoser, Ursula Faix, Mitglied im ...