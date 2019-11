30 Interessierte dürfen das Paracelsusbad gratis testen, um Verbesserungen anzuregen. Der Oppositionspolitiker spendet bis zur Hälfte seiner Politgage.

Das baulich prachtvolle Paracelsusbad ist seit fünf Wochen offen. Aber wie gefällt den Bürgerinnen und Bürgern das Angebot? Was ist gut, was gehört verbessert? Ein oppositioneller Stadtpolitiker startet dazu eine publikumswirksame Aktion. Gemeinderat Kai-Michael Dankl (KPÖ Plus) lädt 30 Salzburgerinnen ...