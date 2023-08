Stadtpolitiker nehmen sich beim Touren Babler zum Vorbild

SPÖ-Bundeschef Andreas Babler will mit seinem Streifzug das Image der Sozialdemokratie aufpolieren. Manche begrüßen diesen direkten Kontakt, bei anderen hält sich die Euphorie in Grenzen.

Es war ein Stimmendebakel der Superlative: Ganze drei Anläufe hatte es gebraucht, bis sich Andreas Babler als SPÖ-Bundesvorsitzender durchsetzen konnte. Durch einen Fehler bei der Auszählung schien es vorerst so, als hätte sein Konkurrent Hans Peter Doskozil das Rennen gewonnen. Zwei Monate liegt das zurück.

Nun tourt Babler durch Österreich. Bei seiner "Comeback-Tour" ist der Name Programm.

Andreas Babler auf Tour: Betriebsbesuch bei den Geschützten Werkstätten

Er werde im Rahmen der Tour 94 Bezirke Österreichs besuchen und dabei möglichst viele Menschen treffen, sagt Babler auf Anfrage der Stadt Nachrichten. Am 21. August ist er in der Mozartstadt zu Gast. "In Salzburg freue ich mich besonders auf den Betriebsbesuch der Geschützten Werkstätte Salzburg", sagt der SPÖ-Bundeschef.

Konstruktives Verhältnis zwischen Stadt- und Bundes-SPÖ

Innerhalb der Stadt-SPÖ ist die Freude über den Babler-Besuch naturgemäß groß. Klubvorsitzender Vincent Pultar etwa sagt: "Er hat die Stärke, mit Menschen reden und ihnen wirklich zuhören zu können. Genau das ist für die Glaubwürdigkeit wichtig, die die Sozialdemokratie eingebüßt hat." Das Verhältnis zwischen Stadt- und Bundes-SPÖ beschreibt Pultar als konstruktiv. Man sei im regen Austausch mit der Bundesgeschäftsführung. Im Zuge eines weiteren Salzburg-Besuchs stünde Babler dann als Gastredner für den Wahlkampfauftakt der Gemeinderatswahlen zur Verfügung. Dabei hatte Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) im April mitunter die Streitigkeiten auf Bundesebene für die Wahleinbußen der SPÖ bei der Salzburger Landtagswahl verantwortlich gemacht. "Dem stimme ich zu. Die Vorsitzendendebatte war für uns vom Zeitpunkt her sehr ungünstig. Aber mit Andreas Babler merken wir, dass es wieder bergauf geht. Wir verzeichneten durch die Debatte landesweit einen enormen Mitgliederzuwachs", so Pultar.

"Direkte Politik täte der SPÖ allgemein gut", so Kay-Michael Dankl (KPÖplus)

Für direkte Bürgerkommunikation ist in Salzburg auch Kay-Michael Dankl von der KPÖplus bekannt. Dass der neue SPÖ-Bundesvorsitzende auf das gleiche Pferd setzt, freut ihn: "Ich finde es gut, dass Babler kommt. Direkte Politik täte der SPÖ allgemein gut, weil der jahrelange Verfall der Partei für die ganze Demokratie schwierig wird." In Gesprächen mit Bewohnern in dicht besiedelten Stadtteilen will Dankl bemerkt haben, dass viele ehemalige SPÖ-Wähler aus Enttäuschung den Gang zur Wahlurne generell unterlassen. "Andere Parteien hat das vielleicht gefreut, mich nicht", sagt Dankl.

"Es steht ihm zu", erklärt FPÖ-Klubobmann Andreas Reindl

Währenddessen fällt die Reaktion im freiheitlichen Flügel nüchtern aus. FPÖ-Klubobmann Andreas Reindl sagt zum Babler-Besuch: "Es steht jedem Politiker frei, sich zu präsentieren. Ich werde ihn mir nicht anschauen." Dafür seien die politischen Ansichten zu verschieden. Auch die FPÖ habe Aktionen in den Stadtteilen geplant. Grundsätzlich sei es ihr Recht und kein Fehler, dass sich Politiker bei den Menschen zeigen, so Reindl: "Babler ist bereits in die eine oder andere Pfütze gestiegen und zudem hatte er ohnehin keinen guten Start. Es steht ihm zu."

"Es ist immer gut, wenn die Politiker touren. Ich finde es schade, wenn das nur im Sommer passiert", so Klubchefin Ingeborg Haller (Bürgerliste)

Eine gelebte Praxis nennt Klubchefin Ingeborg Haller (Bürgerliste) den Austausch mit den Bürgern bei den Grünen. Aus ihren Reihen hat Baustadträtin Anna Schiester den Posten als erste Bürgermeisterin Salzburgs im Visier und forciert die Stadtteilgespräche. Beim Anruf der Stadt Nachrichten weiß Haller noch nichts vom Babler-Besuch, aber: "Es ist immer gut, wenn die Politiker touren. Ich finde es schade, wenn das nur im Sommer passiert." Dass Babler nicht auf Ausgrenzung setze, findet Haller gut. Ob er das auch in Wien durchsetzen könne, sei eine andere Frage. Aber: "Ich bin der Meinung, dass die Demokratie in Österreich eine starke Sozialdemokratie braucht. Sie ist Teil der Parteienlandschaft. Das sage ich als Grüne."

"Sein Besuch ist mir völlig einerlei. Ich hoffe, dass er der Stadt-SPÖ konstruktive Zusammenarbeit vorzeigt", erklärt Bürgermeisterkandidat Florian Kreibich (ÖVP)

Erst kürzlich wurde offiziell, dass bei der Gemeinderatswahl 2024 Florian Kreibich für die ÖVP ins Rennen gehen soll. Zum Tourstopp von Babler sagt der neue Spitzenkandidat: "Sein Besuch ist mir völlig einerlei. Ich hoffe, dass er der Stadt-SPÖ konstruktive Zusammenarbeit vorzeigt. Die suche ich nämlich als hoffentlich zukünftiger Bürgermeister." Mit dem aktuellen roten Vizebürgermeister komme Kreibich "an sich sehr gut" aus: "Aber da kann man einen Zahn zulegen." Er selbst habe bereits eine Tour durch die Stadtteile geplant. Im Herbst soll sie losgehen.