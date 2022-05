Stadträtin Berthold fordert Tempo, um die Energiewende zu schaffen

Energiebilanz der Stadt für Coronajahr 2020 liegt vor. Experte: "Das schöne Bild trügt."

Befeuert durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zeige sich auch in Salzburg die Notwendigkeit, aufs Tempo zu drücken, um die Energiewende rascher zu schaffen. Das betonten am Donnerstag Stadträtin Martina Berthold (Bürgerliste), der Energiekoordinator der Stadt, Franz Huemer und Energieexperte Oskar Mair am Tinkhof vom Salzburger Institut für Raumordnung (SIR).

"Wir haben zum Umweltproblem ein Versorgungssicherheitsproblem und ein riesen Preisproblem dazubekommen", sagte Huemer. "Einzelne Bäcker, die viel Gas für ihre Backöfen brauchen, überlegen, ob sie die Produktion ...