Plus

Plus

Plus

Was muss die Stadt als erstes tun,wenn der Strom für 48 bis 96 Stunden ausfällt? Unter anderem darüber wird der Stadtsenat am Montag in seiner Sitzung beratschlagen.

BILD: SN/STADTGEMEINDE STRASSWALCHEN Ein mobiles Notstromaggregat (Symbolbild) für die Berufsfeuerwehr sowie vier solcher Aggregate in stationärer Form für drei Seniorenheime und eine Schule will die Stadt Salzburg laut Amtsbericht ankaufen.