"Autos schlafen nirgendwo schöner als in der Salzburger Goethesiedlung"

Architekt Thomas Forsthuber sieht in der Stadt Salzburg ein großes Potenzial für Nachverdichtung. Er wünscht sich einen unaufgeregten, freudvollen Diskurs.

Der Salzburger Architekt Thomas Forsthuber neben dem 3,8 Hektar großen Parkplatz auf Bauland der Stadt in der Goethesiedlung in Salzburg-Itzling.

Unterstützt von der Wohnbauforschung des Landes haben der Salzburger Architekt Thomas Forsthuber und seine Frau Cora Forsthuber-Martinek zwei Jahre lang an der Studie "Bauplatzgenerierung für den geförderten Wohnbau" gearbeitet. Sie haben in Itzling, Liefering, Taxham und Parsch vier Siedlungen auf das Potenzial für Nachverdichtung städtebaulich untersucht.

Sie sehen am Parkplatz der Goethesiedlung mit 2500 Bewohnern in Itzling ein Potenzial für 570 neue Wohnungen. Auf die Präsentation Ihrer Studie folgte von ÖVP und SPÖ in der Stadt umgehend ein ...