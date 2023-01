Bauland, wie der Name schon sagt

Man kann sich über neue Zweitwohnsitzprojekte, Zersiedelung oder verwaiste Ortskerne im Land aufregen. Es ist unschwer erkennbar ein gewachsenes Resultat der Vergangenheit. Doch man muss Salzburg auch zugute halten, dass in den vergangenen neun Jahren ein restriktiver Kurs in der Raumordnung eingeschlagen worden ist - von einer Eindämmung neuer Zweitwohnsitzgebiete oder neuer Verkaufsflächen an Ortsrändern angefangen bis hin zu einer Kennzeichnungspflicht für neue Apartmenthotels, einer Registrierungspflicht für Airbnb-Vermieter, befristeten Baulandwidmungen, einem neuen Landesentwicklungsplan als Überbau, einem neuen Grundverkehrsgesetz oder einer ...