Regierung und Experten haben lang viel zu hohe Erwartungen geweckt. Die lassen sich nun nicht erfüllen. Doch es ist nicht alles negativ: Die Impfbereitschaft steigt.

"Ich lasse mich sicher nicht impfen." Oder: "Ich bin skeptisch und warte ab, wegen der Nebenwirkungen und Langzeitfolgen." Es ist erst wenige Wochen her, da dominierten Corona-Impfskeptiker und eine Minderheit von lauten Impfgegnern die öffentliche Debatte - auch in Salzburg. Von einem Impfzwang war die Rede (den es freilich nie geben wird können).

Spätestens seit dieser Woche hat sich die Stimmung gewandelt, so scheint's. Die ersten rund 5000 Impfdosen in Heimen und Spitälern in Salzburg sind verabreicht. Die ...