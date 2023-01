Bei der Vernunft einen Gang raufschalten: Tempo drosseln

Der Verkehr ist in Salzburg der mit Abstand größte Emittent von Treibhausgasen. Das ist in der Schadstoffinventur des Umweltbundesamts nachzulesen. Somit ist klar, wo sich der CO2-Ausstoß am meisten reduzieren lässt.

Solange Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind, gelänge das am ehesten mit einer Temporeduktion. Das wäre für das Fahrerlebnis zwar eine Spaßbremse, zugunsten des Klimaschutzes aber das Gebot der Stunde. Umso verwunderlicher, dass bisher nicht einmal die grüne Klima- und Verkehrsministerin Gewessler für ein Herabsetzen der Höchstgeschwindigkeit zu ...