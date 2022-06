Bund und Land haben Offensive zur Ausbildung verschlafen

Es war eine Frage der Zeit, bis die Personalnot auch in den städtischen Kindergärten, in denen mehr als 3000 Mädchen und Buben betreut werden, zu Gruppenschließungen führt. Einen Vorgeschmack gab es im April im Kindergarten in Aigen, der eine Woche früher in die Osterferien starten musste, weil bedingt durch den Personalengpass und Krankenstände keine einzige Pädagogin mehr zur Verfügung stand.

Nun kündigte die Stadt in der Griesgasse und in Bolaring notgedrungen die vorübergehende Schließung von drei Gruppen an. ...