Egal ob in der Pflege, im Tourismus oder in der Migrationspolitik: Das sind nur drei Beispiele, wo die Pandemie als Brandbeschleuniger gewirkt hat.

Bis zum Beginn des Sommers hat niemand gedacht, dass es am Ende so schwierig werden könnte, den Großteil der Bevölkerung vom Sinn einer Coronaimpfung zu überzeugen. Ein SN-Lokalaugenschein in St. Koloman und Krispl, wo die Impfraten in Salzburg am niedrigsten sind, zeigt, wie breit gefächert die Argumente der Impfgegner sind. Persönliche Gesundheitsinteressen und die individuelle Risikoabwägung zählen letztlich wohl immer mehr als die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die jetzt verstärkt eingefordert wird.

Die Pandemie wird jedenfalls erst vorbei sein, wenn ...