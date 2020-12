Der neuerliche Lockdown ist für das Land auch eine Chance. Zu lang hat man brennende Probleme auf die leichte Schulter genommen.

Salzburg war in dieser Woche in Österreich wieder trauriger Spitzenreiter, was die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen in den vergangenen sieben Tagen betrifft. Als einziges Bundesland verzeichnete man eine sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 300. Bei solchen Zahlen erübrigt sich jede Debatte darüber, warum ein neuer Lockdown notwendig ist. In Deutschland lag am Freitag die durchschnittliche Inzidenz mitten in einem harten Lockdown zum Beispiel bei 185.

Salzburg ist nicht nur national, sondern auch international ein ...