Zu lange ignorierte man erste Warnsignale und setzte darauf, nie mehr die Dramatik des Vorjahrs zu erleben. Gerade beim Impfen passierten zu viele Fehler.

Mit halben Sachen lässt sich die neuerliche Eskalation der Coronakrise nicht mehr in den Griff bekommen. Am Freitag erlebte Salzburg zum wiederholten Mal seit Tagen Höchststände bei der Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Die Lage an den Spitälern spitzt sich mit leichter Verzögerung auf eine mindestens so dramatische Lage zu wie im Vorjahr. Bitter, aber unvermeidbar: Der Politik bleibt nichts mehr anderes übrig, als zum Holzhammer zu greifen.

Im Nachhinein der Klügere zu sein ist immer ...